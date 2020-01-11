تعليق يُثير الجدل ويُشكك في صحة فوز الهلال
بعد مباراة الوحدة

تعليق يُثير الجدل ويُشكك في صحة فوز الهلال

2020/01/11
الساعة 11:33 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

شكك الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الفريح في فوز الهلال، اليوم السبت، على الوحدة، بالجولة الـ14 ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، معلقًا بأن الأخطاء التحكيمية ساهمت في استعادة الهلال لصدارة الدوري.

ونشر الفريح المعروف بميوله للنصر فيديو عبر حسابه في تويتر للقطة من مباراة الهلال والوحدة قائلًا: مهزلة وفضيحة تحكيمية كالعادة، جالس أدور احتكاك باللعبة ما لقيت.

وأضاف الفريح: اشكروا من رفض الـVAR هذا هو سبب فوز الهلال الليلة، يستحق الشكر على الثلاث نقاط، الحكم الروماني أوفيديو ابن جلدة مدرب الهلال.

وكانت مباراة الهلال والوحدة، أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، حيث نجا الفريق الهلالي من فخ نادي الوحدة الذي تقدم عند حلول الدقيقة التاسعة عبر اللاعب أنسيلمو دي مورايس، ثم رد الهلال بثلاثية عبر الفرنسي بافيتيمبي غوميز هدفين وهدف للاعب صالح الشهري الذي مكّن الهلال من استرداد صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي من أنياب نادي النصر.

وبعد فوز الأزرق في مباراة الهلال والوحدة، يطمح الفريق الهلالي للبقاء في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، وذلك من أجل الفوز باللقب الذي فقده الهلال في الموسم الماضي بفارق نقطة لصالح نادي النصر.

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