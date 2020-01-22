تعليم الباحة يعلن بدء تسجيل الطلاب المستجدين عبر نظام نور

المواطن - الباحة

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة، آلية تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1442هـ.

وأوضحت إدارة التعليم في الباحة، في بيان لها اليوم، أن اعتماد الآلية يأتي من أهمية التهيئة والاستعداد المبكر لتسجيل الطلاب والطالبات المستجدين وتيسير قبولهم وانتظامهم في مدارسهم، مؤكدةً على جميع المدارس الابتدائية الحكومية والأهلية وتحفيظ القرآن باعتماد التنظيم الخاص بضوابط وإجراءات تسجيل الطلاب الطالبات المستجدين والالتزام بما ورد في دليل القبول والتسجيل.

وتابعت إدارة التقويم والقبول أن الطلاب والطالبات الذين أكملوا ست سنوات مع بدء العام الدراسي 1442هـ أو أقل بـ90 يومًا هم من يحق لهم التسجيل في الصف الأول الابتدائي، ويستثنى الذين تقل أعمارهم عن ذلك بحد أقصى 180 يومًا، شرط حصول الطالب أو الطالبة على شهادة روضة معتمدة لفصلين دراسيين مع توافر استمارة إتقان المهارات النمائية، لافتةً إلى أهمية أن تكون الروضة مضافة ضمن نظام نور عبر هذا الرابط (اضغط هنا).

تابعنا على تواصل معنا على