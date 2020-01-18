تعليم تبوك تعلن خطة تسجيل طلاب الابتدائي عبر نظام نور

المواطن - الرياض

أعلنت الإدارة العامة لتعليم تبوك، اليوم، عن الخطة الزمنية لتسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي، في نظام نور، للعام الدراسي القادم 1442، وذلك للأطفال البالغ أعمارهم 6 سنوات أو أقل بـ 90 يوماً.

وأوضحت الإدارة أن الأطفال المسموح لهم التقديم مواليد الفترة من 14-4-1436 الموافق 3-2-2015، كحد أدنى، وحتى سن الـ 11 و 3 أشهر كحد أعلى، حيث سيستمر التسجيل حتى الثالث من شهر صفر المقبل.

وقال مدير إدارة التقويم والقبول بتعليم تبوك، خالد أبوحوسة، إنه سيتم فتح باب التسجيل يوم الأحد المقبل، وذلك بتسجيل الطلاب السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي يجرى بها مفاضلة، وتسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس الأهلية، وفي المدارس الأجنبية، والمدارس المطبقة للبرامج الدولية.

أما تسجيل الطلاب السعوديين، وتسجيل مَن أمهاتهم سعوديات ومن آباء غير سعوديين، في المدارس الحكومية، وفي مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي لا يجرى بها مفاضلة، سيكون في الــ27 /6 / 1441هـ.

بينما سيكون تسجيل الطلاب غير السعوديين الذين يعاملون معاملة السعوديين، من أبناء أفراد القبائل النازحة الحاملين للبطاقات ذات الخمس سنوات، ومَن في حكمهم، وأبناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وأبناء الجالية اليمنية، وكذلك أبناء الدبلوماسيين فسيكون يوم الـ27 /7 / 1441هـ.

وأوضح أن تسجيل الطلاب غير السعوديين، والذين يخضعون للنسبة المحددة للتسجيل، الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي، فسيبدأ يوم 16 / 8 / 1441هـ ، على أن يكون تسجيل الطلاب غير السعوديين الخاضعين للنسبة المحددة للتسجيل الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص يوم 5 / 9 /1441 ه.

وأضاف أن التسجيل سيستمر حتى تسديد الشواغر، أو انتهاء موعد التسجيل والمقرر في 20 / 12 / 1441هـ.

ولفت إلى أن إدارة تعليم تبوك حددت يوم 20 / 12 / 1441هـ موعداً لتسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية، وكذلك الروضات التي تشرف عليها وزارة التعليم ولا تزال تتبع جهات أخرى، ومعتمدة في نظام ” نور “، وذلك لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس.

كما سيتم أيضا تسجيل خريجي الروضات الأجنبية والمدارس المطبقة للبرامج الدولية، من داخل المملكة، وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة، وذلك لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس.

وأشار مدير إدارة التقويم والقبول بتعليم تبوك إلى أن هذا التسجيل يشمل الطلاب الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات بـ 180 يومًا، وتحديدا من مواليد يوم 15 / 4 /1436هـ ، الموافق 4 /2 / 2015م إلى مواليد يوم 15 / 7 / 1436هـ، الموافق 4 /5 / 2015 م، موضحا أنه على ولي الأمر أن يراجع المدرسة خلال 10 أيام كحد أقصى من تاريخ التسجيل، وذلك تجنبًا لإلغاء طلبه.

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