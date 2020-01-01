تغريدة الأهلي المصري تحرج الهلال

المواطن - محمد سمعه

أحرج الأهلي المصري، نادي الهلال بتغريدة كتبها عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، وذلك قبل المباراة المنتظر إقامتها بين الفريقين في حفل اعتزال النجم الليبي طارق التائب.

وكان الأهلي غرّد عبر حسابه في تويتر: إليكم مباريات النسور في يناير، مستعدون؟

وعرض حساب الأهلي في تغريدته المباريات السبعة التي سيخوضها الفريق بشكل رسمي في يناير، حيث سيواجه “مصر للمقاصة اليوم الأربعاء في الدوري، ثم يُواجه إف سي مصر في الدوري يوم 5 يناير، ثم نادي بلاتينيوم الزيمبابوي بدوري أبطال إفريقيا يوم 11 يناير، ثم نادي طنطا الرياضي يوم 15 يناير، ثم المقاولون العرب بالدوري يوم 19 يناير، النجم الساحلي التونسي بدوري أبطال إفريقيا يوم 24 يناير، إنبي في الدوري المصري يوم 27 يناير”.

وفي حال خاض الأهلي مباراة الهلال في اعتزال طارق التائب فهذا يعني أن الأهلي المصري سيخوض ثماني مباريات بشهر واحد، بينما يخوض الهلال ست مباريات.

وكان المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال قد اعترض على ضغط المباريات للزعيم في شهر يناير، حيث وجه نقدًا عنيفًا للجنة المسابقات.

يذكر أن تقارير إخبارية قالت: إن الأهلي المصري سيواجه الهلال يوم 13 يناير الجاري في حفل اعتزال طارق التائب.

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