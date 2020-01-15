تغريدة تحرم الهلال من صفقته المفضلة في يناير

المواطن - محمد سمعه

بعد أن اهتم نادي الهلال مؤخرًا بالتعاقد مع اللاعب عبدالله الحمدان، مهاجم الفريق الأول لكرة بنادي الشباب، كشف أحمد المسعود، مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب، حقيقة اقتراب الحمدان من الانتقال لـ بطل آسيا.

وكتب المسعود عبر حسابه في تويتر: للأسف البعض لم يحترم مشاركة النجم الشاب عبدالله الحمدان الوطنية، وذهب ليختلق الشائعات حول نية الشباب، التنازل عنه، وهو أمر مستبعد من قبل الإدارة الشبابية، وطرح غير مستغرب من بعض من ابتُلي بهم الوسط الإعلامي.

يذكر أن خالد البلطان، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، كان قال في مؤتمر صحافي يوم 21 ديسمبر الماضي: إن كل ما قيل حول وجود مفاوضات من الهلال لعبدالله الحمدان أو قرب انتقاله للهلال هو مجرد ”أكاذيب”.

ويشارك عبدالله الحمدان حاليًّا مع المنتخب السعودي الأولمبي المشارك في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، المقامة حاليًّا في تايلاند، حيث تأهل الأخضر لدور الثمانية بعد فوزه على المنتخب السوري اليوم الأربعاء بهدف دون رد سجله اللاعب فراس البريكان.

وجاء اهتمام الهلال بضم عبدالله الحمدان، بعد أن قدم مستوى جيدًا مع المنتخب السعودي الأول في كأس الخليج بنسختها الرابعة والعشرين.

وقيل: إن الهلال ينوي تجهيز عرض يتخطى الـ25 مليون ريال للتعاقد مع عبدالله الحمدان في فترة الانتقالات الشتوية.

يذكر أن الناقد الرياضي فلاح القحطاني، كان قال بأن الهلال قدم 16 مليون ريال لضم الحمدان، لكن الشباب يريد 22 مليونًا.

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