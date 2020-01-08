تغريدة تكشف سر ضعف مباراة الأهلي والهلال بالدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

صدم الإعلامي بتال القوس مشجعي الراقي، وذلك بعد نهاية مباراة الأهلي والهلال أمس الثلاثاء بفوز الهلال بثلاثية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة والمؤجلة بين الفريقين ببطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغرّد بتال القوس عبر حسابه في تويتر قائلًا: أعتقد أن مباراة الأهلي والهلال، أصبحت أضعف كلاسيكو في دورينا؛ لأنها من طرف واحد طوال خمسة أعوام.

غضب واسع من جماهير الأهلي:

وأبدت جماهير الراقي عقب مباراة الأهلي والهلال، غضبها الشديد من أداء الفريق، خاصة من أداء اللاعبين “السوري عمر السومة والرأس أخضري دجانيني تافاريس” حيث لم يظهر الثنائي بالأداء المتوقع منه، رغم إحراز السومة هدف الأهلي الوحيد في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

ويبدو أن الانتقادات الحادة للسومة وتافاريس عقب نهاية مباراة الأهلي والهلال قد تدفع الثنائي للتفكير بالرحيل عن الراقي إما في يناير الجاري أو بعد نهاية الموسم الحالي.

جروس في خطر:

كذلك أصبح وضع المدرب السويسري كريستيان جروس مدرب الراقي في خطر، خاصة أن المدرب لم ينجح في التعامل مع القوة الهجومية للاعبي الأزرق خلال مباراة الأهلي والهلال، بالإضافة إلى عدم قدرته على علاج الأخطاء الدفاعية للفريق الأهلاوي قبل مباراة الأهلي والهلال.

ويبدو أن نتيجة مباراة الأهلي والهلال قد تكون بداية النهاية لجروس مع الأهلي، حيث من الممكن أن تتم إقالته قبل نهاية الموسم، إذا استمر أداء الأهلي في تراجع.

ومن المتوقع أن تتحرك الإدارة الأهلاوية بقوة للتعاقد مع صفقات مميزة للراقي بعد الخسارة في مباراة الأهلي والهلال، خاصة أن الجماهير غاضبة من بطء الإدارة الأهلاوية في ضم الصفقات، بعد اقتراب الهلال من ضم الأرجنتيني إيفر بانيغا لاعب إشبيلية الإسباني، والذي كان هدفًا لفريق الأهلي.

ويحتل الزعيم بعد مباراة الأهلي والهلال، المركز الثاني برصيد 27 نقطة، أما الأهلي فتراجع للمركز الرابع برصيد 23 نقطة.

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