تغريدة تُثير الجدل قبل مباراة النصر ضد الاتفاق

المواطن - محمد سمعه

تسببت تغريدة للناقد الرياضي محمد الدويش في إثارة الجدل، وذلك قبل مباراة نادي النصر غدًا الجمعة ضد الاتفاق ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب الدويش عبر حسابه في تويتر: “هل صحيح أن النصر لم يحصل بعد على مكافأة الدوري الاستثنائي ؟، شوية ملايين وليست مليارًا ونصف مليار”.

وكانت تقارير صحافية قالت إن عدم حصول اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله على نصيبه من مكافأة الفوز بالدوري في الموسم الماضي، كان سببًا وراء تأخر تجديد عقده مع النصر.

وفي وقت سابق، قررت لجنة الانضباط، تغريم نادي النصر ماليًا، وذلك بسبب ما بدر من إداري الفريق خلال لقاء العدالة يوم الجمعة الماضية في دور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وذكر الحساب الرسمي للقنوات الرياضية السعودية عبر ” تويتر” أن لجنة الانضباط غرمت النصر مبلغًا ماليًا قدره 75.937 ريالًا، وذلك بسبب تأخر إداري الفريق في تسليم كشف أسماء المشاركين في المباراة لمدة 13 دقيقة خلال لقاء العدالة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسيواجه النصر، فريق الاتفاق غدًا الجمعة بالجولة الـ15 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب الأمير محمد بن فهد.

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