تغريدة غريبة حول لوشيسكو تُغضب الهلاليين

المواطن - محمد سمعه

أثارت تغريدة من أحد النقاد الرياضيين غضب جماهير الهلال، وذلك بعد أن تناولت مصير المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال بشكل ساخر.

وكتب الناقد الرياضي عبدالرحمن الفريح المعروف بميوله النصراوية عبر ” تويتر” قائلًا: “أنباء عن دراسة إقالة رازفان هذا اليوم، لا لا لا يا جماعة لا تستعجلون، هذا رابع العالم، معقولة تفكرون هذا التفكير”.

وفي وقت سابق، حددت مجموعة من جماهير نادي الهلال، بعضًا من اللاعبين الذين ترغب في رؤيتهم خارج أسوار الفريق الهلالي بعد التعادل أمس السبت ضد الشباب في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفقدان الصدارة.

واتفقت الجماهير الهلالية على ضرورة رحيل كل من: “نواف العابد، كارلوس إدواردو، محمد جحفلي، علي البليهي، أمير كردي” مع إقالة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو الذي لم يعد لديه أي جديد بعد التتويج بدوري أبطال آسيا في نوفمبر الماضي.

وطالب الهلاليون بضرورة التحرك والتعاقد مع ظهير أيسر وجناحين ومهاجم ثانٍ وقلب دفاع قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية.

في سياق آخر، أطلق مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي” تويتر” وسمًا ساخرًا من الهلال، وذلك بعد فقدان صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لصالح النصر مع نهاية مباريات الدور الأول.

وتفاعل العديد من المغردين مع وسم ”الهلال يبارك للعالمي الصدارة”، وذلك بعد تعادل الهلال المخيب لـ الآمال مع نادي الشباب أمس السبت بدون أهداف، حيث تسبب التعادل في إنهاء النصر للدور الأول متصدرًا برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الهلالي صاحب المركز الثاني.

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