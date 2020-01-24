تغريدة غريبة ضد الهلال

المواطن - محمد سمعه

أثار الناقد الرياضي محمد الدويش الجدل في موقع “تويتر”، وذلك بعد كتابته تغريدة ضد نادي الهلال، قبل مواجهة فريق الشباب غدًا السبت بالجولة الـ15 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب الدويش عبر حسابه في تويتر: “من حق الهلاليين أن يصرخوا من الفار سواء بخطاب رسمي لاتحاد الكرة أو عبر برنامجهم الرسمي في قناة SBC، ما ليس من حقهم أن يحرموا الآخرين ما يحللونه لأنفسهم، فيصفونه بالتباكي والصياح وادعاء المظلومية والمؤامرة.

وفي وقت سابق، عادت أزمة تقنية الـVAR إلى الواجهة مجددًا، بعد مباراة الفيصلي ضد الهلال المؤجلة من الجولة الـ12، حيث شهدت العديد من الأخطاء؛ ما دفع الإدارة الزرقاء لتجهيز ملف وتقديمه إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأبدى الناقد الرياضي سليمان الجابري استياءه الشديد من تقنية الفيديو، مؤكدًا أنها ساهمت في زيادة الأخطاء، وقال خلال تصريحاته لبرنامج “كورة”: “تقنية الـVAR جاءت لحل مشكلات التحكيم ولكنها زادت الطين بلة”.

وقال الإعلامي الرياضي تركي العجمة: “منذ فترة تحدثنا عن قضية تقنية الـVAR، وهناك ردود فعل كبيرة في الفترة الماضية، وفي رأيي هذه هي المشكلة الحقيقية لتقنية الفيديو”.

ويستعد الهلال لمواجهة فريق الشباب غدًا السبت في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “الملز” في الرياض.

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