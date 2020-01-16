تغريدة غريبة عن حمدالله بعد تقليده لغوميز

المواطن - محمد سمعه

حرص اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم النصر على تحية جماهير النصر ومتابعيه عبر موقع ” تويتر” عن طريق ارتداء الزي السعودي وكتابة تغريدة باللهجة السعودية.

وكان حمدالله كتب: “سلام عليكم، ارحبوا يا رجال، مأجورين والسلامة وشحالكم”.

وسخر الناقد الرياضي سطام الثقيل من تغريدة حمدالله فقال: “إذا طلبت غوميز من جبل علي”.

وجاءت سخرية سطام الثقيل من حمدالله بعد تقليده للنجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز لاعب الهلال الذي ارتدى الزي السعودي يوم الجمعة الماضية وكتب عبر حسابه في تويتر: جمعة مباركة على الجميع، تقبل الله صلواتنا ودعواتنا وحفظ لنا عوائلنا.

يذكر أن المنافسة مشتعلة بين حمدالله وغوميز حاليًا على صدارة هدافي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يتفوق غوميز ويتواجد في الصدارة برصيد 12 هدفًا، بينما يأتي حمدالله ثانيًا برصيد عشرة أهداف.

وكان حمدالله ساهم في تتويج نادي النصر بلقب كأس السوبر السعودي في الرابع من يناير الجاري على حساب نادي التعاون، حيث سجل هدف التعادل للنصر بعد تقدم التعاون، ثم تُوج النصر باللقب بعد ذلك بركلات الجزاء الترجيحية.

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