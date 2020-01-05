تغريدة غير متوقعة من إعلامي هلالي بعد تتويج النصر

المواطن - محمد سمعه

كتب الإعلامي عبدالعزيز الهشبول المعروف بميوله الهلالية تغريدة ساخرة، وذلك بعد تتويج النصر أمس السبت، بلقب كأس السوبر السعودي على حساب نادي التعاون.

وغرّد الهشبول عبر حسابه في تويتر قائلًا: “مع احترامي لرأي بعض الزملاء الإعلاميين النصراويين في كأس السوبر والتنقيص من قيمته في الأعوام السابقة، فأنا أخالفهم الرأي وأعتبره ثالث كأس في البطولات السعودية، ومن يحصل عليه يستحق أن يفتخر به، مبروك للنصر أول بطولة سوبر ووصوله للبطولة الـ25، تستاهلون”.

وعلى الفور تسببت هذه التغريدة في غضب بعض النصراويين، حيث قال له نصراوي بأن يُهنئ فقط دون أن يتدخل فيما لا يعنيه، ليرد الهشبول على النصراوي بأنه يجب عليه أن يُتابعه وهو صامت.

وفي سياق منفصل، حرص الناقد الرياضي محمد العنزي على إظهار رد فعله بعد تهنئة الأمير عبدالرحمن بن مساعد رئيس الهلال الأسبق، لنادي النصر بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

وعرض فيديو من حلقة الأمس من برنامج ” الدوري مع وليد” رد فعل العنزي المعروف بميوله النصراوية حيث رفع العقال محييًا الأمير عبدالرحمن بن مساعد وقائلًا له: تصرف رائع يدل على الروح الرياضية، ويدل كذلك على نبذ التعصب، ما فعله الأمير عبدالرحمن شيء مميز.

وكان نادي النصر تُوج بكأس السوبر على حساب التعاون بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-4 وذلك بعد التعادل بهدف لكل فريق في الوقت الأصلي حيث تقدم الكاميروني تاوامبا للتعاون ثم تعادل المغربي عبدالرزاق حمدالله لنادي النصر.

وكان الحساب الرسمي للعالمي قال بعد مباراة النصر ضد التعاون إن الأصفر حقق البطولة رقم 44 في تاريخه، بجانب أن سوبر الأمس كان أول بطولة سوبر تدخل خزائن العالمي بعدما خسر نهائي السوبر مرتين عامي 2014 و 2015 ضد ناديي الشباب والهلال على الترتيب.

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