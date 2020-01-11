تغريدة مثيرة تُغضب النصراويين

المواطن - محمد سمعه

أبدت جماهير نادي النصر غضبها من تغريدة لأحد النقاد الرياضيين، كتبها عبر حسابه في “تويتر”، وذلك بعد تعادل النصر مع الاتحاد أمس بالجولة الـ14 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب الكاتب والناقد الرياضي سليمان الجعيلان: الله يالدنيا، صار الأصفر الصغير يزعل من التعادل مع الأصفر الكبير، زمن أغبر.

وانزعجت جماهير النصر من التغريدة، خاصة أنها تُحرض على التعصب.

من ناحية أخرى، فتح الناقد الرياضي عدنان جستنيه النار على طاقم تحكيم مباراة النصر والاتحاد، التي أُقيمت أمس الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ14 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر جستنيه عبر حسابه الرسمي في تويتر فيديو أثبت تعرض الاتحاد لظلم تحكيمي أمام النصر حيث قال: أقول الحكم كان سيئًا، ويأتي خبراء التحكيم ويقولون إن الحكم كان جيدًا، والاتحاد ما زال يتعرض لظلم تحكيمي عيني عينك، ما هي مباراة واحدة إنما أكثر من مباراة.

وتابع جستنيه: ألغيت أهداف صحيحة ولم تُحتسب ركلات جزاء والتغاضي عن سوء سلوك لاعبي الفريق الخصم، من يضع حدًّا لهذه المهازل التحكيمية، إدارة الاتحاد يجب أن يكون لها موقف.

وفي وقت سابق، وجه الإعلامي محمد العنزي رسالته إلى صفوان السويكت رئيس نادي النصر حيث قال: النصر يحتاج لمختص نفسي والفريق أيضًا بحاجة لمزيد من الصفقات خاصة في مركز الظهير الأيسر.

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