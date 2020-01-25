تغريدة مثيرة قبل لقاء الهلال والشباب

أشعل الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل موقع تويتر وذلك بعد كتابته تغريدة مثيرة للجدل قبل انطلاق لقاء الهلال والشباب اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب المريسل عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” أقدر عمل خالد البلطان رئيس الشباب الإداري والمميز لكني اعتقد أن بطولة الشباب هذا الموسم تحققت وهي الفوز على الأهلي، أما أن يُحاول إعلام الشباب وضع مقارنة بين فريقهم وبين الهلال فهؤلاء مثل اللي يقارنون كرسيدا موديل 80 بكامري 2018.

واضاف المريسل: ” جمهور الشباب متفائل بفريقه إنه بيسوي شي قدام الهلال، نصيحة لا تروح الملعب، أولًا، الواجهة راحت للقوة الزرقاء، ثانيًا هيئ نفسك لثلاثية وفوق وإنشغل مع اخوياك في شيء يسليك بدل ضيقة الصدر اللي بتجيك، بالله هذه التشكيلة يقواها الشباب، التاسع؟!”.

من ناحية أخرى،يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اليوم السبت، نادي الشباب، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وستُقام مباراة الهلال والشباب في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “الملز” في الرياض.

ويسعى الفريق الهلالي بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث بـ مباراة الهلال والشباب، من أجل استعادة الصدارة من أنياب الفريق النصراوي.

وكانت آخر مباراة بين الهلال والشباب في بطولة الدوري السعودي للمحترفين انتهت بفوز الهلال بثلاثية مقابل هدفين في لقاء أُقيم على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض يوم 16 مايو من العام الماضي.