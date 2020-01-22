تغريدة من سعد الشهري تكشف السر وراء تأهل الأخضر

المواطن - محمد سمعه

نشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر تويتر تغريدة قديمة للمدرب سعد الشهري، المدير الفني للمنتخب السعودي الأولمبي، كشفت السر وراء تأهل الأخضر لنهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وكان سعد الشهري كتب عبر حسابه في تويتر يوم 12 يونيو 2016 تغريدة قال فيها: الفترة الحالية لدينا استحقاق مهم وهو كأس آسيا والتأهل لكأس العالم، وإن شاء الله نُكمل المسيرة مع نفس النجوم حتى 2020، في الأولمبياد دعواتكم لنا.

وعلّق حساب الأخضر على تغريدة سعد الشهري القديمة قائلًا: “قول وفعل يا كوتش”، حيث أشاد حساب الأخضر بالاستقرار والتخطيط الذي وضعه الشهري لقيادة الأخضر الأولمبي إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وفي وقت سابق، تسبب هدف اللاعب ناصر العمران نجم المنتخب السعودي الأولمبي في إثارة الشد والجذب بين حساب الأخضر في موقع ”تويتر” وموقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر الإنترنت.

وكان ناصر العمران سجل هدف الفوز للمنتخب السعودي في شباك، منتخب أوزبكستان اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، حيث عبر بالأخضر للمباراة النهائية في البطولة وإلى أولمبياد طوكيو 2020.

وقال موقع الاتحاد الآسيوي عبر الإنترنت: إن اللاعب عبدالله الحمدان هو من سجل هدف فوز المنتخب السعودي في شباك المنتخب الأوزبكي، وليس اللاعب ناصر العمران.

وعلى النقيض تمامًا، ذكر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر ”تويتر” أن اللاعب ناصر العمران هو من سجل هدف الفوز للأخضر في مباراة أوزبكستان وليس اللاعب عبدالله الحمدان.

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