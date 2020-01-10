تغريدة من هيفاء وهبي لنانسي عجرم تثير غضب الآلاف

المواطن - متابعة

غردت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على نجاة مواطنتها نانسي عجرم وأسرتها من واقعة سرقة منزلها قائلة: ألف حمد لله على سلامتك حبيبتي، أنتِ وعيلتك وزوجك البطل، ويا ريت كل هالأشكال المجرمة يفلوا بقى من لبنان.

وهذه التغريدة عرضت هيفاء وهبي إلى هجوم كبير من جانب متابعيها؛ حيث اعتبروا أنها تغريدة عنصرية؛ لأن السارق سوري الجنسية، بحسب ما ذكرت التقارير.

وكان من أبرز المهاجمين لتغريدة هيفاء وهبي، الممثل والكاتب السوري طلال مارديني، الذي عبر عن غضبه من تغريدة المطربة اللبنانية، قائلًا: بوعدك انو رح يفلّو، وبوعدك يا ست إذا لا سمح الله دار الزمن ما رح نقلكن فلو، نحنا هيك تربينا بعاد عن العنصرية.

وكانت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة في لبنان، قد تعرضت لمحاولة سرقة، فجر الأحد الماضي، من قبل محمد حسن موسى، سوري الجنسية، انتهت بإطلاق نار ومقتل السارق على الفور على يد فادي الهاشم.

يُذكر أن هيفاء وهبي تنتظر طرح فيلمها الجديد أشباح أوروبا، المنتظر طرحه الأيام المقبلة، بعدما طرحت الشركة المنتجة البرومو الأول للفيلم الأسبوع الماضي، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وباسم سمرة وإخراج محمد حماقي وقصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وكان آخر أعمالها في الدرامية مسلسل لعنة كارما.

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