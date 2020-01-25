تغريدة نصراوي تستفز حساب الهلال

المواطن – محمد سمعه

تلقى حساب نادي الهلال في موقع “تويتر” تغريدة استفزازية ومثيرة من الناقد الرياضي عبدالرحمن الفريح المعروف بميوله النصراوية، وذلك بعد تعادل الهلال مع الشباب بدون أهداف في الجولة الـ15 ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب عبدالرحمن الفريح ردًّا على أحد المنشورات في حساب الهلال: “متى مباراة الهلال وليفربول؟”، حيث علّق ساخرًا على الأداء المتذبذب للفريق الهلالي في لقاء الشباب، إضافة إلى سخريته من مقولة بعض الهلاليين أن الزعيم كان قويًّا بما فيه الكفاية لمواجهة ليفربول الإنجليزي في نهائي كأس العالم للأندية 2019 الذي أُقيم في قطر.

وفي سياق آخر، قالت تقارير إخبارية: إن اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز يرغب بقوة في الرحيل عن صفوف الفريق الهلالي؛ وذلك بسبب شعوره بأنه حقق المطلوب بالفوز بدوري أبطال آسيا، كذلك بيّنت مباراة الشباب ضد الهلال أن اللاعب يرغب بالرحيل؛ وذلك بسبب عدم ظهوره بالصورة المنتظرة منه في لقاء اليوم.

بالطبع في حال قرر غوميز الرحيل بصورة نهائية عن الفريق الهلالي، فسوف يُسبب هذا الأمر صدمة للمدرب الروماني رازفان لوشيسكو الذي اعتمد على غوميز بصورة أساسية في لقاء الشباب ضد الهلال، بجانب الاعتماد عليه في المباريات السابقة.

وقدم الليث هدية ثمينة للغاية بعد مباراة الشباب ضد الهلال لنادي النصر، حيث منح الشباب جاره النصر لقب بطل الشتاء في الدوري، وذلك بعد أن أنهى النصر الدور الأول برصيد 33 نقطة في صدارة الدوري بفارق نقطة عن نادي الهلال الوصيف بعد تعادله ضد الليث اليوم.

تغريدة الناقد الرياضي عبدالرحمن الفريح