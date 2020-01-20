تغريدتان تُنذران بتعرض الهلال لظلم تحكيمي أمام الفيصلي

المواطن - محمد سمعه

انتقد الصحافي والكاتب الرياضي تركي الغامدي تعيين لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم للحكم اللاتفي أندريس تريمانيس، من أجل إدارة مباراة الهلال والفيصلي اليوم بالدوري السعودي.

وكتب الغامدي عبر حسابه في تويتر: “الحكم أندريس أخطأ خطًا فادحًا في مباراة أبها والفتح قبل يومين.. وتجاهل احتساب ركلة جزاء واضحة استغرب الغندور من عدم احتسابها نظرًا لوضوح الحالة!”.

وأضاف الغامدي: “بدلًا من معاقبته بإبعاده ولو مؤقتًا.. لجنة الحكام أسندت له اليوم قيادة مباراة الفيصلي والهلال!!، عندنا خلل واضح في آلية اختيار الحكام!”.

ورد الناقد الرياضي عبدالكريم الجاسر على تغريدة تركي الغامدي قائلًا: “ولذلك انتظر كوارث في لقاء الليلة بمثل هذه الأخطاء.. ولا ننسى حكم الفار البرتغالي الذي كلف في مباريات الهلال السابقة .. فعلًا نحن في حالة غياب عن الوعي ونحن نتابع هذا الأخطاء التي لم تجد من يوقفها.. هل اتحاد الكرة راضٍ عنها ولا يريد الأجواء التنافسية العادلة؟! فعلًا أمر غريب!”.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم عبر تويتر أن الحكم اللاتفي أندريس تريمانيس سيدير مباراة الهلال والفيصلي، وسيعاونه كل من” اللاتفي هارالدس جوديرمانيس، واليكساي سياسجونيكوفيس” كحكمين مساعدين، والسعودي عبدالله ظافر كحكم رابع، البرتغالي برونو بايكسو كحكم فيديو، والسعودي ممدوح آل شهدان مساعد حكم فيديو”.

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