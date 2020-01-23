المواطن - محمد سمعه

قررت لجنة الانضباط اليوم الخميس تغريم نادي الوحدة مبلغًا ماليًا قدره 15 ألف ريال، وذلك بسبب حصول 6 من نجومه على بطاقات صفراء خلال لقاء الأهلي في دور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وذكر الحساب الرسمي للقنوات الرياضية السعودية عبر تويتر أن حصول 6 من نجوم الفريق الوحداوي على إنذارات تسبب في تغريم الوحدة 15 ألف ريال.

وفي السياق ذاته، قررت لجنة الانضباط، تغريم نادي النصر ماليًا، وذلك بسبب ما بدر من إداري الفريق خلال لقاء العدالة يوم الجمعة الماضية في دور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وذكر الحساب الرسمي للقنوات الرياضية السعودية عبر ” تويتر” أن لجنة الانضباط غرمت النصر مبلغًا ماليًا قدره 75.937 ريالًا، وذلك بسبب تأخر إداري الفريق في تسليم كشف أسماء المشاركين في المباراة لمدة 13 دقيقة خلال لقاء العدالة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان نادي النصر، نجح في الفوز على العدالة بهدف دون رد سجله النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة الخمسين من عمر اللقاء يوم الجمعة الماضية.

ويستعد النصر، لمواجهة الأهلي يوم 15 مارس المقبل في نصف نهائي كأس الملك.

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