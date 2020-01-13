تغريم نادي الهلال ورئيسه بسبب مباراة الفيصلي

المواطن - مروة نبيل

وقعت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، غرامة مالية على نادي الهلال ورئيس مجلس إدارته فهد بن نافل؛ بسبب مباراة الأزرق ضد الفيصلي.

وألزمت لجنة الانضباط نادي الهلال بدفع 33 ألف و750 ريالًا؛ لتأخر إداري الفريق في تسليم كشف أسماء المشاركين لمدة خمس دقائق، فيما غرمت رئيس النادي 20 ألف ريال؛ لنزوله إلى مقاعد البدلاء في مواجهة فريقه ضد الفيصلي.

ولعب الهلال ضد الفيصلي ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ونجح الزعيم في خطف بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي بعد الفوز بركلات الترجيح، عقب نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي.

كما وقعت لجنة الانضباط والأخلاق غرامة مالية على نادي الوحدة تُقدر بـ10 آلاف ريال؛ بسبب حصول لاعبي الفريق الأول لكرة القدم على 6 إنذارات في مباراتهم ضد الرائد في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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