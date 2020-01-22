تفاصيل الحالة الصحية لـ خالد النبوي

المواطن - متابعة

تصدر الفنان خالد النبوي قائمة بحث السعوديين على محرك البحث العالمي غوغل، وذلك بعد إصابته بأزمة قلبية نقل على إثرها إلى المستشفى، وخضع لعملية جراحية.

وانتشر خبر مرض النبوي بعدما شاركت زوجته منى المغربي منشورًا على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلنت خلاله عن مرضه وطالبت جمهوره بالدعاء له، قائلة: “خالد تعبان أوي ونقل للمستشفى أرجوكم ادعوا له”.

وكشف نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي في مداخلة هاتفية أجراها مع برنامج رأي عام، المذاع على فضائية TEN””، قال خلالها إنه تم نقل خالد النبوي إلى المستشفى عقب تعرضه لوعكة صحية خلال تواجده في أحد فنادق منطقة وسط البلد، حيث خضع لعملية قسطرة في القلب.

وأضاف أن خالد النبوي نجم “ممالك النار” خرج من غرفة العمليات وحالته مستقرة، موضحاً أن الأطباء منعوا زيارته، ولذا فهو لم يره إلا لمدة دقيقة واحدة، أخبره خلالها أنه سيخرج خلال يومين، وطلب منه إيصال شكره لكل من حاول الاطمئنان عليه.

يذكر أن آخر أعمال الفنان خالد النبوي الدرامية هو مسلسل “ممالك النار”، والذي لعب فيه شخصية طومان باي التاريخية، وشاركه في بطولته عددٌ كبيرٌ من النجوم العرب ومنهم محمود نصر، ورشيد عساف، وكندة حنا، ومنى واصف، وعبد المنعم عمايري، وعاكف نجم، المسلسل من إخراج بيتر ويبر، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.

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