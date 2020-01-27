تفاصيل النسخة الثانية من دوري المدارس

المواطن - مروة نبيل

دشن رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الاثنين، النسخة الثانية من دوري المدارس لكرة القدم.

دوري المدارس

وجاء تدشين النسخة الثانية من دوري المدارس في مقر وزارة التعليم بالرياض بحضور كل من؛ وكلاء رئيس الهيئة العامة للرياضة ونائب زير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي ووكلاء معالي وزير التعليم.

كما حضر رئيس اللجنة الإشرافية لدوري المدارس الدكتور رجاءالله السلمي ورئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية عضو اللجنة الإشرافية لدوري المدارس علي الشعيلان وعدد من مديري مكاتب التعليم ولاعبي ومدربي كرة القدم السعودية ومعلمي التربية الرياضية.

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سمو رئيس هيئة الرياضة ووزير التعليم يدشنان النسخة الثانية من دوري المدارس لكرة القدم؛ بهدف اكتشاف مواهب المستقبل للرياضية السعودية، واستثمار الشباب في المنافسات العالمية تحقيقاً لرؤية ٢٠٣٠. pic.twitter.com/KFqfgzT5Ih — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) January 27, 2020

النسخة الثانية

وتنطلق النسخة الثانية من دوري المدارس الشهر المقبل، بمشاركة الطلاب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و18 سنة، يمثلون 12 ألف فريق لـ7 فئات عمرية، وستستمر منافسات البطولة لمدة 4 أشهر على 3 مراحل.

ويُشارك في “المرحلة الأولى” البطولة العامة 12 ألف فريق من 5600 مدرسة، يخوضون 18 ألف مباراة، حيث سيتوج في نهاية البطولة العامة “فريق بطل” لكل فئة عمرية على مستوى كل مدينة بمجموع 329 بطلًا.

وستكون “المرحلة الثانية” بطولة النخبة للمناطق مخصصة لفئتين عمرية فقط 15 سنة و18 سنة، ويشارك فيها 2000 لاعب من 94 فريقًا، حيث سيتوج منها 32 بطلًا للمناطق 16 فريق لفئة الـ 18 سنة و16 فريق لفئة الـ 15 سنة.

وستُقام “المرحلة الثالثة” بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس بمشاركة 16 فريقًا من فئة 15 سنة “مدارس المرحلة المتوسطة” و16 فريقًا من فئة 18 سنة “مدارس المرحلة الثانوية”، في بطولة مجمعة لتحديد بطل المملكة.

وسيتم خلال كافة مراحل دوري المدارس رصد ومتابعة المواهب في مختلف المراكز من مختلف الفئات العمرية، وذلك من قبل لجنة فنية مختصة وكشافين محليين وأجانب، بالإضافة إلى عملية رصد إلكتروني ومرئي وإعلامي لجميع مباريات الدوري من البداية حتى نهايته.

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