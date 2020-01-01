المواطن - المدينة المنورة

كشفت صحة منطقة المدينة المنورة، اليوم الأربعاء، تفاصيل انقطاع المياه عن مستشفى الملك فهد وسقوط مريض خلال نفس الفترة.

وأكدت الصحة في بيان لها أنه عند تمام الساعة التاسعة و45 دقيقة من مساء الاثنين الماضي وقع انكسار في خط المياه الرئيس وكإجراء احترازي في مثل هذه الحالات تم إغلاق المياه عن مبنى المستشفى واتخاذ الإجراءات اللازمة وجرى إصلاح الخلل خلال مدة لم تتجاوز ثلاث ساعات وإعادة المياه للمبنى.

وبالنسبة إلى سقوط المريض، قالت صحة المدينة إن الحادث كان عرضيًا متزامنًا مع فترة انقطاع المياه، حيث سقط داخل دورة المياه أثناء تواجده فيها وعلى الفور تم تقديم الإجراءات الإسعافية الطبية اللازمة له في حينه.

تابعنا على تواصل معنا على