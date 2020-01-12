تفاصيل نجاة طائرة ركاب قطرية من السقوط بصاروخ إيراني

المواطن - متابعة

كشف تقرير متداول نجاة طائرة ركاب قطرية من السقوط بصاروخ إيراني خاطئ على غرار مع حدث لطائرة الركاب الأوكرانية.

وقبل ساعتين من الحادث الدموي الذي حل بالطائرة “الأوكرانية” وقتل 176 كانوا على متنها، معظمهم إيرانيون، حلقت في المسار نفسه طائرة تابعة للخطوط القطرية، حيث توجهت في رحلة عادية من العاصمة الإيرانية إلى القطرية، ووصلت من دون أن يعترضها أي صاروخ، ربما لأن الضاغط على الأزرار قرب المطار كان مشغولا بأمر ما، فنجت الطائرة بمن كان عليها، وفقا لـ”العربية”.

وكانت الرحلة الرقم QR491 على متن طائرة “بوينغ” أقلعت الساعة 4.45 فجر الأربعاء من مطار الخميني، ووصلت 6.25 إلى مطار الدوحة، أي قبل 13 دقيقة من إقلاع “الأوكرانية” من المطار الإيراني نفسه إلى العاصمة كييف، وهو ما نرى مواقيته بالنسبة للقطرية في البيان أعلاه.

يذكر أن معظم شركات الطيران حظرت الرحلات إلى طهران، أو غيرت من مسار الطائرات، خشية من خطأ قاتل.

وأمس أوصت “وكالة سلامة الطيران الأوروبية” بتجنب المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر، وفقا لخبر بثته وكالة “رويترز” وتطرقت فيه إلى اعتراف إيران بأن قواتها المسلحة أسقطت “الأوكرانية” بطريق الخطأ.

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