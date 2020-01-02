تفاصيل وفاة الإعلامية نجوى قاسم وآخر كلماتها على تويتر

المواطن - الرياض

تسببت الوفاة المفاجئة للإعلامية اللبنانية الشهيرة ومذيعة قناة الحدث نجوى قاسم، اليوم الخميس، في صدمة لمحبيها.

وأوضح مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي اللواء خليل إبراهيم المنصوري، في بيان اليوم، أن جميع المؤشرات والفحص الطبي المبدئي تؤكد أن وفاتها طبيعية نتيجة أزمة قلبية.

وقال المنصوري إن نجوى كانت تعيش مع أفراد من أسرتها في منزل جديد بمنطقة المارينا، في أجواء اعتيادية واحتفلت معهم وأصدقائها برأس السنة الجديدة، وتوجهت إلى سريرها بشكل طبيعي ليلة أمس، وحين دق المنبه في الصباح لم تستيقظ ما أثار قلقهم، فتوجهوا إليه وحاولوا إيقاظها لكنها لم تستجب.

وأشار إلى أنهم بعد ذلك اتصلوا بالإسعاف وتبين من خلال الفحص وفاتها نتيجة أزمة قلبية، فيما لم تكن تعاني من أمراض أو مشكلات صحية قبل الوفاة.

ونعى الإعلامي مصطفى الأغا، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر الإعلامية نجوى قاسم، قائلًا: ”بداية حزينة لعالم 2020 وخبر وفاة الزميلة نجوى قاسم بذبحة قلبية حسبما سمعنا.. خالص العزاء لأسرتها وزملاء مهنتها الذين تأثروا جدًا برحيلها المفاجئ”.

وكانت آخر تغريدة لنجوى قاسم فيديو لاحتفال برج خليفة بالإمارات بالعام الجديد، خلال إطلاقه الألعاب النارية؛ حيث علقت عليه: ” يا رب عام خير على الجميع يا رب يا رب يا رب احفظ بلادنا وعينك على لبنان“.

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