تفوق حمد الله يُرعب دبابة التعاون

المواطن - محمد سمعه

يدخل النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله ،مهاجم النصر، مباراة السوبر السعودي اليوم ضد نادي التعاون بإحصائيات مميزة تُرجح كفته لقيادة الأصفر للتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخ النصر.

ونجح حمد الله في إحراز 10 أهداف بالدوري السعودي في الموسم الجاري، حيث كان آخرها “هاتريك” في شباك الفيحاء بالجولة الثالثة عشرة، بينما سجل تاوامبا ثلاثة أهداف بعد مرور 13 جولة.

وتمكن حمد الله كذلك من إحراز ركلتين جزاء من أهدافه الـ10، بينما لم يتمكن تاوامبا من إحراز أي ركلات جزاء.

وسجل حمد الله أهدافه العشرة من داخل منطقة الجزاء، بينما سجل تاوامبا هدفًا واحدًا من أهدافه الثلاثة من خارج منطقة الجزاء.

رقم آخر تفوق فيه حمد الله على الدبابة تاوامبا وهو تسديده لـ27 كرة على مرمى المنافسين في الدوري، بينما سدد اللاعب الكاميروني 10 مرات فقط على مرمى المنافسين.

وفي سياق آخر، قررت جماهير نادي النصر تجهيز مفاجأة سارة للاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله، وذلك عند إقامة مباراة النصر والتعاون اليوم السبت ببطولة كأس السوبر السعودي.

وقال أحد الجمهور النصراوي في تصريحات لـ القناة الرياضية السعودية: إن جماهير النصر ستُغني لحمد الله عند حلول الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، وهو الرقم الذي يرتديه في النصر تكريمًا له بعد التتويج بجائزة جلوب سوكر كأفضل لاعب عربي في عام 2019 إضافة إلى نيله لقب هداف العالم بعام 2019.

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