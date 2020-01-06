تقارير تكشف هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقي بـ 2019

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير صحافية مصرية عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقي بـ 2019 بين الثلاثي ” المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، الجزائري رياض محرز نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي”.

ومن المقرر انطلاق الحفل غدًا الثلاثاء في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، التاسعة بتوقيت مصر حيث ستبث قناة ON SPORT المصرية وقائع حفل توزيع جوائز الكاف 2019.

ووفقًا لـ FIL GOAL فإن ساديو ماني سيكون الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي بسبب خطاب نادي ليفربول الذي أرسله للجنة المنظمة لحفل الكاف حيث كشف تفاصيل حضور ماني لمصر، دون عرض أي معلومات أخرى عن وصول صلاح مما يعني أن ماني الأقرب، إضافة إلى اعتذار الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي عن الحضور لمصر بسبب مباراة مان سيتي غدًا ضد مانشستر يونايتد بكأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

يذكر أن التونسي أنيس بلايلي لاعب الترجي الرياضي التونسي سيتنافس مع الجزائري يوسف بلايلي لاعب الترجي السابق والأهلي الحالي، والمصري طارق حامد لاعب الزمالك المصري على جائزة أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية عن عام 2019.

وقالت تقارير إعلامية إن بلايلي اعتذر عن حضور حفل الكاف، بسبب مباراة الهلال والأهلي غدًا بالجولة الحادية عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تابعنا على تواصل معنا على