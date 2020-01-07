تقاطعات الموت تهدد أهالي حلي فهل من مستجيب؟!

المواطن - محمد الغبيشي - حلي

أبدى أهالي القرى الواقعة جنوب مركز حلي استياءهم؛ جراء عدم الاستجابة لمطالبتهم بإيجاد حلول لتقاطعات الموت في مداخل قرى العينة، والفريق، والسلامة، والبيضين، والعصامي وغيرها من مداخل القرى الجنوبية بحلي، والتي تقع على الطريق الدولي جدة- جازان، وأودت بحياة عدد كبير من المواطنين والمقيمين من سكان المنطقة وعابري الطريق الساحلي، وكان آخرها وفاة أحد المقيمين من الجالية العربية في حادث شنيع صباح اليوم.

وقال الأهالي: إن القرى الشمالية تم معالجتها بتعديل المسار في مدخل ساحل حلي وإشارات مرورية في مدخل الصفة وشرق المركز، إلا أن قرى جنوب الوادي لا تزال تعاني الأمرَّين.

وأكد أحمد الشيخي، في تصريحات إلى “المواطن“، أنه وبالرغم من المطالب المتتالية للجهات ذات العلاقة بضرورة إيجاد حل لهذه التقاطعات الخطيرة؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات، إلا أن الحلول لا تزال مفقودة.

أما شايع الغبيشي فقال: إن هذه التقاطعات شهدت العديد من الحوادث البشعة التي راح ضحيتها رجال ونساء وأطفال في أوقات سابقة، ولم يجد أحد حتى الآن حلًّا لتلك التقاطعات التي تعصف بالأرواح.

وطالب الأهالي الجهات ذات العلاقة بضرورة إيجاد حلول عاجلة وعلى أرض الواقع؛ لحفظ الدماء البريئة من هذه التقاطعات المميتة.

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