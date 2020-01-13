تقلبات جوية على ثلاث مناطق.. أمطار وغبار وتدنٍّ في الرؤية

المواطن - جازان

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تشمل جازان والحدود الشمالية والجوف.

ففي الحدود الشمالية، أصدرت تنبيهًا من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية تتواصل حتى الخامسة مساء بالعويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر.

وفي منطقة جازان نبهت الأرصاد، من حالة أمطار رعدية تصحَب بنشاط في الرياح السطحية مع تدنٍّ للرؤية تتواصل حتى السادسة مساء في العارضة والعيدابي وفيفا.

أما في منطقة الجوف، فأصدرت الأرصاد تنبيهًا من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية تستمر حتى الخامسة مساء تشمل كلاً من القريات وسكاكا وطبرجل ودومة الجندل.

تابعنا على تواصل معنا على