تقنية الـVAR في مرمى الانتقادات

المواطن - مروة نبيل

تعرضت تقنية الفيديو الـVAR لانتقادات شديدة، بعد تزايد الأخطاء خلال الفترة الأخيرة في منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعادت أزمة تقنية الـVAR إلى الواجهة مجددًا، بعد مباراة الفيصلي ضد الهلال المؤجلة من الجولة الـ12، حيث شهدت العديد من الأخطاء؛ ما دفع الإدارة الزرقاء لتجهيز ملف وتقديمه إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم.

أزمات الـVAR:

وأبدى الناقد الرياضي سليمان الجابري استياءه الشديد من تقنية الفيديو، مؤكدًا أنها ساهمت في زيادة الأخطاء، وقال خلال تصريحاته لبرنامج “كورة”: “تقنية الـVAR جاءت لحل مشكلات التحكيم ولكنها زادت الطين بلة”.

وقال الإعلامي الرياضي تركي العجمة: “منذ فترة تحدثنا عن قضية تقنية الـVAR، وهناك ردود فعل كبيرة في الفترة الماضية، وفي رأيي هذه هي المشكلة الحقيقية لتقنية الفيديو”.

وتابع العجمة قائلًا: “ليس لدينا مشكلة في إخراج المباريات، ولكن لدينا مشكلة في توقيت خروج اللقطة الواضحة للحكم أثناء مراجعة تقنية الـVAR أحيانًا تظهر اللقطة الواضحة بعد قرار الحكم”.

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