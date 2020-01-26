تقني أحد رفيدة يستضيف برنامج المراقبين للتعداد السكاني 2020

المواطن - فهد القحطاني - أحد رفيدة

دُشن، مساء اليوم الأحد، البرنامج التدريبي لمراقبي مشروع تعداد السعودية 2020م في منطقة عسير، بحضور مدير عام فرع هيئة الإحصاء بعسير محمد بن مصبح، وعدد من مدراء الدوائر الحكومية بالمحافظة، وذلك برعاية من محافظ أحد رفيدة متعب بن ناصر المتعب.

وبدأ البرنامج بالقرآن الكريم ثم كلمة لمحافظ أحد رفيدة، تلا ذلك كلمة لمدير عام فرع هيئة الإحصاء بعسير، بعدها تم عرض فيلم يوضح أهمية الإحصاء والتعداد السكاني بالمملكة والجدول الزمني للتعداد وأعداد القوى العاملة في التعداد، ويبلغ عددهم 6138 مشتغلًا.

وأفاد مدير عام فرع هيئة الإحصاء بعسير بأن البرنامج يستمر لمدة ستة أيام يستفيد منه عدد 869 مراقبًا ميدانيًّا على مستوى منطقة عسير.