تقويم التعليم تنشر نسب المقاعد الشاغرة في اختبار التحصيل

المواطن - الرياض

نشرت هيئة تقويم التعليم والتدريب نسب المقاعد الشاغرة في اختبار التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات.

وقالت الهيئة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، “خدمةً للمستفيدين والمستفيدات:

نقدم لأبنائنا الطلاب والطالبات نسب المقاعد الشاغرة الحالية في اختبار التحصيل الدراسي، في مقراتنا للاختبارات الورقية في مناطق ومدن ومحافظات المملكة”.

يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب كشفت في وقت سابق، عن الموعد الجديد لاختبار التحصيلي الثاني، وذلك عقب تغيير موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني.

وقالت الهيئة في بيان لها إنه إشارة إلى الأمر الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- بتقديم اختبارات الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي؛ فقد تمت إعادة جدولة مواعيد الاختبار التحصيلي للفترة الثانية لعام 1441هـ – 2020م، وفتح التسجيل في الاختبار التحصيلي للطالبات والطلاب.

وكشف المتحدث الرسمي للهيئة مدير الإدارة العامة للاتصال المؤسسي الأستاذ نايف بن مونس العبدلي عن مواعيد الاختبار التحصيلي الثاني، والذي سيكون للطلاب في تاريخ 13-15 شوال 1441 هـ، الموافق 5-7 يونيو 2020م، وللطالبات في تاريخ 11-15 شوال 1441 هـ الموافق 3-7 يونيو 2020م.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه في حال عدم ظهور الاختبار التحصيلي في ملف الطالب بالموقع الإلكتروني؛ فإن ذلك يعود إلى عدم تحديث الملف الشخصي بالمرحلة الدراسية الحالية “ثالث ثانوي”، مطالبًا الطلاب والطالبات بالدخول على الملف في الموقع الإلكتروني لقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، وتحديث المعلومات، ليظهر الاختبار.

وأشار إلى أن من لديه تسجيل سابق مؤكد في الاختبار التحصيلي في الفترة الثانية فسيعدل الموعد آليًا من قبل الهيئة إلى الموعد الجديد، وفي حال عدم رغبة المسجل سابقًا في الموعد الجديد فيمكنه تعديل تسجيله حسب المواعيد الجديدة المتاحة.

تابعنا على تواصل معنا على