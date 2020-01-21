تلاعب في إجراءات محاكمة ترامب للتستر عليه!

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بدأت، اليوم رسميًّا، محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام مجلس الشيوخ، بتهمة إساءة استغلال سلطاته الرئاسية، وعرقلته عمل الكونجرس.

وبحسب “رويترز”، فإن الديمقراطيين دعوا في مجلس الشيوخ، إلى عزل ترامب من منصبه بسبب ممارسته الضغوط على أوكرانيا، من أجل التحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن منافسه في الانتخابات الرئاسية، قبل أن يقوم بعد ذلك بعرقلة التحقيق في الواقعة.

وقال رئيس هيئة الادعاء، ممثل مجلس النواب، آدم شيف: إن الأفعال التي ارتكبها ترامب تستدعي محاكمته وعزله، بينما طالب الفريق القانوني لترامب بتبرئته على الفور من الاتهامات الموجهة إليه، ووصف إجراءات عزله بأنها انحراف خطير عن الدستور.

ويرأس هيئة المحاكمة رئيس المحكمة العليا الأمريكية، جون روبرتس، ومن المقرر أن تستغرق مرافعات الجلسة مدة ست ساعات يوميًّا، وذلك على مدار ستة أيام في الأسبوع.

وحدد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، السيناتور ميتش ماكونيل، جدول أعمال المحاكمة، والتي تبدأ بتقديم 7 من أعضاء فريق المساءلة في مجلس النواب مذكرة افتتاحية تشرح طبيعة الاتهامات الموجهة للرئيس الأمريكي.

يلقي الفريق القانوني لترامب كلمة بعد ذلك، ليتم بعدها السماح لأعضاء مجلس الشيوخ بطرح أسئلة مكتوبة، ليتم التصويت بعد ذلك عما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة أو الشهود.

وأكد قادة الحزب الديمقراطي على أن المحاكمة تم التلاعب في إجراءاتها؛ وذلك لأنه لا يوجد ما يضمن إمكانية تقديم الأدلة إلى لجنة المحاكمة، ووصفوا ذلك بأنه تستر على ترامب.

وقال رئيس هيئة الادعاء، في وقت سابق: إن محاولة مجلس الشيوخ منع استدعاء الشهود وعرض الوثائق سيجعلها محاكمة غير عادلة، وحينها سيجعلها ماكونيل أول محاكمة لإجراءات عزل رئيس دون شهود ووثائق.

وأضاف أن هذا لن يثبت براءة ترامب، لكنه سيدين مجلس الشيوخ وسيثبت تعاونه معه لعرقلة إظهار الحقيقة.

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