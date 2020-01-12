تمزيق صورة خامنئي في طهران وهتافات ضد النظام

المواطن - متابعة

قالت مصادر محلية: إن تظاهرات سارت في عدة مدن إيرانية وهي ترفع شعارات ضد المرشد الإيراني خامنئي، فيما شهدت طهران أكبر هذه التظاهرات.

وتسببت المواجهات بين قوات الأمن الإيرانية ومتظاهرين في وسط طهران بسقوط جرحى، لاسيما وأن قوات الأمن تستخدم الرصاص المطاطي لتفريق المحتجين، كما ذكرت المصادر أن الأمن أطلق النار على متظاهرين في شادمان في العاصمة. كما اعتقل الأمن عددًا من المتظاهرين بعد مواجهات عنيفة وسط طهران.

وهتف متظاهرون في مدينة آمل الإيرانية الشمالية “لا نريد النظام”، كما مزق متظاهرون في طهران صورة كبيرة للمرشد خامنئي، وسط أنباء عن استخدام الأمن الإيراني الرصاص الحي ضد المتظاهرين.

وردد المتظاهرون هتافات “الموت للديكتاتور” في ميدان آزادي وسط طهران.

وبدأت تظاهرة حاشدة ضد النظام الإيراني في وسط العاصمة طهران، أمس الأحد، وشهدت اشتباكات مع الأمن.

واتسع نطاق التظاهرات في عدة مناطق إيرانية، منها مشهد.

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