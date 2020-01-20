تنبيه من رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة
تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً

تنبيه من رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة

2020/01/20
الساعة 10:05 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية والأتربة المثارة التي تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظات جدة والقنفذة والليث ورابغ.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثامنة مساءً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماًء صحو بوجه عام وطقس مستقر على معظم مناطق المملكة. فيما يكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وأجزاء من شمال المملكة.

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