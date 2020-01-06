تنبيه من سحب رعدية ممطرة على الباحة

المواطن - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدني في مستوى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, العقيق, والمخواة, وبلجرشي, وبني حسن, قلوة والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة التنبيه بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

تابعنا على تواصل معنا على