توضيح من التقاعد حول حقوق الموظف قبل تقاعده

المواطن - الرياض

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أنه ليس من اختصاصها صرف الحقوق المالية والبدلات وتعويض الإجازات للمتقاعد.

وقالت المؤسسة، في بيان لها، إنها مسؤولة عن صرف المعاش التقاعدي فقط للموظف بعد تقاعده، أما ما يتعلق بصرف الحقوق المالية الأخرى والبدلات وتعويض الإجازات فيُطالب بها المتقاعد جهة عمله قبل تقاعده.

ودعت التقاعد عموم المتقاعدين إلى التسجيل في خدمات المؤسسة الإلكترونية من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني (هنا الرابط) للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة تيسيراً على عملائها.

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