توضيح من الجوازات بشأن غرامة تأخير تجديد هوية مقيم
الغرامة تطبق بعد 3 أيام من تاريخ الانتهاء

توضيح من الجوازات بشأن غرامة تأخير تجديد هوية مقيم

2020/01/03
الساعة 12:29 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكدت المديرية العامة للجوازات، أن غرامة تأخير تجديد هوية مقيم تطبق بعد 3 أيام من تاريخ الانتهاء.

جاء ذلك ردًّا من الجوازات على مغرد عبر صفحتها الرسمية بموقع “تويتر” استفسر بشأن المهلة المسموح بها بعد انتهاء الإقامة للتجديد.

يذكر أن المديرية العامة للجوازات، دعت في وقت سابق، جميع المقيمين الذين لم يسجلوا بصماتهم، إلى سرعة مراجعة إدارات الجوازات وتسجيل بصماتهم هم ومرافقيهم في النظام الآلي.

وأكدت مديرية الجوازات أنها دعت إلى ذلك تفاديًا لإيقاف سجلاتهم في الحاسب الآلي ولكيلا يُمنَعوا من الاستفادة من خدمات الجوازات المتعددة.

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