توضيح من حساب المواطن لأصحاب القروض

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التأكيد على موقف البرنامج من الالتزامات المالية لدى المستفيدين مشيرًا إلى أنه لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية عند تقدير قيمة الاستحقاق.

وقال حساب المواطن ردًا على سؤال بهذا الشأن : يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

متى موعد حساب المواطن ؟

من جهة أخرى قالت خدمة المستفيدين في البرنامج ردًا على سؤال حول موعد إيداع الدفعة الـ26 : يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ، أو يومًا قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة السادسة والعشرون يوم الخميس بتاريخ 9 يناير الجاري.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 27 استحقاق شهر فبراير المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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