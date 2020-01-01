توقعات بـ أمطار وسيول على الباحة حتى السابعة 
مع رياح نشطة وتدني في مدى الرؤية

توقعات بـ أمطار وسيول على الباحة حتى السابعة 

2020/01/01
الساعة 11:00 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدني في مدى الرؤية على منطقة الباحة تشمل مدينة الباحة ومحافظات القرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.
من جهتها، جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

 

 

 

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