توقيت استقالة مسلي آل معمر يُثير الجدل

المواطن - مروة نبيل

أثار توقيت استقالة مسلي آل معمر من منصبه كرئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين حالة من الجدل، خاصة أن القرار جاء بشكل مفاجئ وفي منتصف الموسم الرياضي.

التوقيت يُثير التساؤلات:

وعلق الإعلامي الرياضي أحمد العرياني على استقالة مسلي آل معمر قائلًا: “استقالة رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين في هذا التوقيت من الدوري تثير التساؤلات”.

وتابع: “ظهرت خلال الفترة الماضية انتقادات كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي موجهة لرئيس الرابطة وللجنة المسابقات، وبالمقابل دافع مسلي آل معمر عن هذه الانتقادات”.

وأضاف خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “إذا كان لدى مسلي عرض وظيفي مغرٍ جعله يستقيل فالتوقيت غير مناسب للاستقالة، وربما تنكشف الأسباب خلال الأيام القادمة”.

استقالة مسلي ضبابية:

وفي السياق ذاته، قال المحلل الرياضي أحمد الحربي: “استقالة مسلي آل معمر من رئاسة رابطة الدوري السعودي للمحترفين فيها ضبابية، وليس سببها أنه تحصل على عرض آخر”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “يجب عدم ترشيح أي شخص لمنصب رياضي وهو قد أوضح ميوله الرياضي في السابق.. أظهر مسلي آل معمر ميوله الرياضي بحدة في السابق، والهلال تضرر كثيرًا من رابطة الدوري أثناء رئاسته”.

واختتم تصريحاته الإذاعية بشأن رحيل رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين قائلًا: “لا أعتقد بأن استقالة مسلي آل معمر أتت بسبب ضغوطات العمل”.

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