تونس ترفض السماح بإنزال تركي عبر الحدود مع ليبيا

المواطن - متابعة

رفضت السلطات التونسية، اليوم الثلاثاء، السماح بإنزال للقوات التركية عبر حدودها مع ليبيا.

يذكر أن قوات الجيش الوطني الليبي تمكنت بالأمس من فرض سيطرتها على مدينة سرت الليبية وسط البلاد بعدما كانت تسيطر عليها قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني، وفق ما أعلن المتحدث باسمها اللواء أحمد المسماري.

وصرح اللواء أحمد المسماري في مؤتمر صحفي في بنغازي (شرق) إن “القيادة العامة للقوات المسلحة تعلن رسمياً تطهير مدينة سرت والسيطرة عليها من الجماعات الإرهابية والمجرمين”.

وتابع قائلاً إن “العملية كانت خاطفة وتمت في غضون ثلاث ساعات، وفقاً لخطة عسكرية محكمة بإمرة المشير خليفة حفتر”.

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