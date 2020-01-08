توني كروس يخدع حارس فالنسيا ويُحرز الأول للريال

المواطن - محمد سمعه

تمكن النجم الألماني توني كروس، لاعب ريال مدريد، من تسجيل الهدف الأول في شباك فالنسيا، وذلك ضمن مباراة نصف النهائي بكأس السوبر الإسباني المقام حاليًّا في جدة.

وسجل كروس هدف ريال مدريد الأول من ركلة ركنية خدعت حارس فالنسيا عند حلول الدقيقة الخامسة عشرة من عمر الشوط الأول.

وجاءت التشكيلة الرسمية لـ ريال مدريد مكونة من:

“كورتوا، كارفخال، سيرخيو راموس، رفائيل فاران، كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، يوفيتيتش، إيسكو، بينجامين ميندي”.

أما التشكيلة الاحتياطية للريال فجاءت مكونة من: “أريولا، ميليتاو، مارسيلو، خيمس رودريغيز، ماريانو دياز، فينسيوس جونيور، رودريغو”.

أما المدرب ألبيرت سيلاديس المدير الفني لنادي فالنسيا فاختار تشكيلة مكونة من: “دومينيك، باوليستا، كوندوبيا، كارلوس سولير، غاميرو، باريخو، غايا، كوكلين، واس، فيران، جاراي”.

وسيواجه الفائز من مباراة Real madrid Vs Valencia، الفائز من مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد التي تنطلق غدًا في دور الأربعة بالسوبر الإسباني، في المباراة النهائية للبطولة التي تُقام يوم الأحد المقبل.

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