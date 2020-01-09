توني كروس يخطف الأنظار

المواطن - مروة نبيل

واصل الألماني توني كروس تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد وخطف الأنظار خلال مباراة فالنسيا في كأس السوبر الإسباني بجدة.

توني كروس

ونجح توني كروس في تسجيل هدف ريال مدريد الأول في السوبر الإسباني بجدة بعد مرور 15 دقيقة فقط على انطلاق المباراة، بتسديدة مميزة من ركلة ركنية وخطأ كبير لحارس مرمى فالنسيا، ليُحقق النجم الألماني رقم مميز.

وأصبح النجم الألماني أول لاعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد يهز الشباك في 3 بطولات مختلفة خلال موسم رياضي واحد “الدوري الإسباني، دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني”.

وبات توني كروس هو رابع لاعب يُحقق الإنجاز ذاته من بين لاعبي بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد خورخي مولينا، أنخيل، بالإضافة إلى وو لي، وذلك حسبما أعلنت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

كما أصبح هدف النجم الألماني هو أول هدف يُحرزه فريق ريال مدريد من ركلة ركنية بشكل مباشر منذ 14 ديسمبر عام 1997، عندما سجل دافور شوكر هدفًا بالطريقة ذاتها.

السوبر الإسباني

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في الفوز على فالنسيا بنتيجة 3/1، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الفائز من مواجهة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد اليوم، لملاقاته في المباراة النهائية بكأس السوبر الإسباني في جدة.

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