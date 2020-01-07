تويتر يتحول إلى دفتر عزاء بعد رحيل خميس العويران

المواطن - مروة نبيل

تحول موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى دفتر كبير لنعي نجم المنتخب السعودي وناديي الهلال والاتحاد السابق، خميس العويران الذي وافته المنية، اليوم الثلاثاء، بعد معاناة مع المعرض.

وكان خميس العويران صاحب الـ46 عامًا، قد تعرض لوعكة صحية قبل عام، وخضع لعملية جراحية دقيقة خلال الفترة الماضية، قبل أن يرحل اليوم.

خميس العويران

وحرصت الجماهير السعودية بمختلف انتماءاتها، ونجوم كرة القدم والإعلاميون على نعي خميس العويران والدعاء له عبر “تويتر”، وكتب رئيس نادي الهلال السابق سامي الجابر: “إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله الأخ خميس العويران وأدخله فسيح جناته اللهم ألهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

وكتب رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: “رحم الله الكابتن خميس العويران.. وأسأله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته.. صادق العزاء والمواساة لأهله وذويه.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وقال نجم الهلال السابق، نواف التمياط: “رحم الله الأخ العزيز أبو حمد وغفر له وأسكنه فسيح جناته، جعل الله ما أصابه تكفيرًا لذنبه ورفعةً له في الدرجات، عرفناه خلوقًا لا يتحدث عن الناس إلا بخير، اللهم يمّن كتابه ويسّر حسابه وثبّت على الصراط أقدامه، خالص عزائنا لإخوانه وأبنائه وأسرته”.

وكتب مهاجم المنتخب السعودي السابق، ناصر الشمراني: “رحم الله الكابتن خميس العويران وأسكنه فسيح جناته تعازينا لأسرته وأقاربه إنا لله وإنا إليه راجعون”، وقال قائد نادي الهلال سلمان الفرج: “رحم الله الكابتن خميس العويران الله يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنا وعنه، ويجمعنا به في جنات النعيم”.

وعلق الإعلامي بتال القوس قائلًا: “رحمة الله على خميس العويران.. وغفر ذنبه وأكرم نُزله.. ورحمنا وإياكم إذا صرنا إلى ما صار إليه.. خالص العزاء لأسرته وأهله وذويه..”، وكتب رئيس نادي النصر السابق، سلمان المالك: “الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الجنة وعظّم الله أجر أسرته وأقاربه وذويه”.

وتابع نائب رئيس نادي النصر السابق، فهد المشيقح: “رحمك الله… يا خميس وألهم أهلك الصبر والسلوان”، وقال الإعلامي عبدالله بن زنان: “لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته عظم الله أجر أهله وأبنائه وذويه وجبر الله قلوبهم”.

وأضاف الإعلامي حمد الصويلحي: “اللهم ارحم عبدك خميس العويران واغفر له وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأحسن مدخله وباعد بينه وبين ذنوبه كما باعدت بين السماوات والأرض وجازه بالإحسان إحسانًا وبالسيئات منك عفوًا وغفرانًا وجميع موتى المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين”.

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