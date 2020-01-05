تيك توك يطور تقنية ديب فيك

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

تتجه بايت دانس ByteDance، المالكة لتطبيقي تيك توك TikTok ونظيره في وسائل التواصل الصينية Douyin، إلى تطوير ميزة تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو يتم فيها وضع وجههم على شخص آخر.

وفقًا لتقرير من TechCrunch، هذه الميزة تعكس تقنية ديب فيك deepfake التي تتيح للمستخدم استخدام وجه أشخاص آخرين من سياسيين وشخصيات عامة، وتأتي تحت اسم Face Swap أو تبديل الوجه في تيك توك، لكن لم يتم إصدارها بعد إلى المستخدمين.

تختلف ميزة تبديل الوجه، على الرغم من أنها تشبه تلك المستخدمة منذ فترة طويلة بواسطة منصات الوسائط الاجتماعية الأخرى مثل سناب شات، في قدرتها على تركيب الوجوه بشكل واقعي على مقاطع الفيديو.

يُقال إن خاصية تبديل الوجه تعمل عن طريق إجراء مسح حيوي لوجه المستخدم من زوايا متعددة، ثم يتيح للمستخدمين اختيار مقاطع الفيديو التي يريدون إدراج وجوههم عليها، وبمجرد إنشاء الفيديو، يمكن للمستخدم مشاركته أو تنزيله.

وأشار TechCrunch إلى أن ممثلي تيك توك نفوا طرح هذه الميزة، لكن التقرير أكد وجود أجزاء من الكود داخل التطبيق.

وقال محللون إن هذه الخطوة تزيد من مخاطر الانتحال ونشر وإنشاء المعلومات الخاطئة، وهو ما قد يضر بالأمن القومي لبعض البلاد.

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