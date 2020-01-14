تين كات: جمهور الاتحاد عظيم.. ومواجهة أولمبيك آسفي قوية

المواطن - مروة نبيل

طالب المدير الفني الهولندي هينك تين كات جماهير نادي الاتحاد بالحضور بأعداد كبيرة في مباراة أولمبيك آسفي المغربي غدًا، مؤكدًا أنه يستهدف تحقيق الفوز.

ويلعب الاتحاد ضد أولمبيك آسفي المغربي، مساء يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وقال تين كات، خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الاتحاد ضد أولمبيك آسفي المغربي: “جمهورنا عظيم، ونحن لا شيء بدونه، أريد حضوره بكثافة غدًا”.

وتابع: “أولمبيك آسفي يجيد الهجمات المرتدة، ويتميز بجودة عالية في هذا الصدد.. كما أنه فريق منظم، ويملك دفاعًا قويًّا.. مباراة الغد ستكون قوية، اللاعبون يدركون ذلك، والجميع حريص على تحقيق الفوز”.

وعن المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش، أكد تين كات أنه سيكون خارج حساباته في مباراة الاتحاد ضد أولمبيك آسفي المغربي؛ حيث إنه يتواجد حاليًّا خارج المملكة لأمور شخصية.

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