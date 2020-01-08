تين كات.. وخطر الإقالة من الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

لازال الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد يُعاني من تراجع النتائج تحت قيادة المدير الفني الهولندي هينك تين كات، الأمر الذي يُثير الجدل حول إمكانية استمراره خلال الفترة المقبلة.

وكان نادي الاتحاد قد أقال التشيلي لويس سييرا بسبب سوء النتائج، وتم تعيين المدرب الوطني محمد العبدلي بشكل مؤقت، قبل أن يتعاقد مع تين كات مطلع شهر نوفمبر الماضي ليقود الفريق حتى نهاية الموسم، مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

الاتحاد مع تين كات

وظهر الاتحاد بشكل جيد في بداية فترة تين كات، وحقق 3 انتصارات متتالية في جميع البطولات، قبل أن يتراجع الأداء ويتلقى الفريق 3 هزائم، ويتعادل في مباراة واحدة، ما فجر غضب الجماهير وطالبت برحيل إدارة أنمار الحائلي والمدرب.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مع تين كات على الرياض والصفا بنتيجتي 4/0 و4/1 في كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل أن يودع البطولة بعد الخسارة ضد الفتح بهدفين مقابل هدف.

وتغلب الاتحاد تحت قيادة تين كات على الاتفاق بهدفين لهدف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وخسر أمام الفيصلي والفيحاء بنتيجتي 2/1 و4/1، وتعادل مع الفتح إيجابيًا، ليحتل المركز الـ13 برصيد 13 نقطة.

ولم يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الأداء المتوقع تحت قيادة تين كات، لتكون الفترة المقبلة حاسمة في مشواره مع العميد، حيث يتوقع أن تتم إقالته في حالة استمرار تراجع المستوى والنتائج.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره النصر، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح تين كات لتحقيق نتيجة إيجابية، لانتشال العميد من أزمته.

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