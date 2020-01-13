تين كات يتحدث للإعلام عن مواجهة أولمبيك آسفي غدًا

المواطن - مروة نبيل

يعقد المدير الفني لفريق الاتحاد، الهولندي هينك تين كات، مؤتمرًا صحافيًا، مساء يوم غد الثلاثاء، في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ويتحدث تين كات في المؤتمر الصحافي عن الجوانب الفنية المتعلقة بمباراة الاتحاد ضد أولبيك آسفي المغربي، مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ8 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز على أولمبيك آسفي؛ لمصالحة الجماهير بعد تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة، من الفوز في 4 مباريات، والتعادل مرتين، والخسارة في 8 مواجهات.

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