تين كات يفتعل أزمة قبل مباراة الاتحاد وأولمبيك آسفي

المواطن - محمد سمعه

افتعل المدرب الهولندي هينك تين كات، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالاتحاد، أزمة وذلك بعدما أبدى رأيه في أحد لاعبي الفريق الأول قبل انطلاق مباراة الاتحاد وأولمبيك آسفي المغربي، اليوم الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية.

وكانت تقارير إخبارية قالت قبل مباراة الاتحاد وأولمبيك آسفي: إن تين كات ليس سعيدًا بتعاقد إدارة العميد مع اللاعب محمد الثاني من صفوف نادي الفيصلي خلال فترة الانتقالات الشتوية، خاصة أنه صُدم من أدائه الفني في التدريبات.

وقبل إقامة مباراة الاتحاد وأولمبيك آسفي، كان الاتحاد أعلن ضم محمد الثاني على سبيل الإعارة من الفيصلي؛ وذلك لتدعيم الصفوف الهجومية للفريق الاتحادي.

من ناحية أخرى، شن المغربي عبدالرزاق حمد الله نجم نادي النصر هجومًا على أحد متابعيه في موقع ” الإنستجرام” قبل مباراة الاتحاد وأولمبيك آسفي، بعد أن أظهر المتابع المغربي لحمد الله مدى تقصير الأخير في تدعيم ناديه السابق فريق أولمبيك آسفي.

وقال حمد الله للمتابع قبل مباراة الاتحاد وأولمبيك آسفي: “أنا مرتبط بتمارين يومية مع فريقي ولدينا مباراة حاسمة في كأس الملك، لهذا لا أستطيع زيارة فريقي الأم أولمبيك آسفي، علمًا أنهم في مدينة بعيدة عني.. لا أنت ولا أي شخص سيشرح لي كيف أدعم فريقي أو بالأحرى مدينتي، وشكرًا”.

وكان نادي أولمبيك آسفي قام بقيد لاعبه الجديد أيوب الكعداوي قبل مباراة الاتحاد وأولمبيك آسفي اليوم الأربعاء في البطولة العربية.

وتُقام مباراة الاتحاد وأولمبيك آسفي على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة، حيث يسعى الفريق الاتحادي إلى تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة في مملكة المغرب يوم 15 فبراير المقبل.

وقبل مباراة الاتحاد وأولمبيك آسفي، كان نادي الاتحاد تعادل يوم الجمعة الماضية مع نادي النصر في الدوري السعودي بنتيجة هدف لكل فريق.

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