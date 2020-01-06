تين كات يمنح لاعبي الاتحاد راحة غدًا

المواطن - مروة نبيل

قرر الجهاز الفني بنادي الاتحاد، بقيادة الهولندي هينك تين كات، منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم راحة، يوم غد الثلاثاء، على أن يستأنف التدريبات، مساء الأربعاء.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مرانًا، مساء اليوم الاثنين، على رديف ملعب الجوهرة في جدة، وركز تين كات على الجوانب اللياقية والفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره النصر، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأمل تين كات في أن تكون مباراة الاتحاد ضد النصر المقبلة بداية تصحيح المسار، بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة، سواء في الدوري أو كأس خادم الحرمين الشريفين الذي ودع منافساته بعد الخسارة أمام الفتح.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة.

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